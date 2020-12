Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenlaube

RoßlebenRoßleben (ots)

Zwischen Donnerstag, 26. November, und Montag, 30. November, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Garten in der Ziegelrodaer Straße ein. Aus der Laube erbeuteten der oder die Täter ein Notstromaggregat, einen Rasenmäher, eine Kabeltrommel und einen Benzinkanister. Wer hat den Einbruch bemerkt oder kann Angaben zu den Einbrechern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell