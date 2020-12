Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtigen ermittelt

NiedersachswerfenNiedersachswerfen (ots)

Der Fahrer eines Dacia befuhr am Montag, kurz nach 19 Uhr, den Parkplatz eines Supermarktes Im Steinfeld. Dabei kolldierte er mit einem abgestellten Mercedes. Statt den Unfall zu melden, fuhr er davon. Zeugen bemerkten die Unfallflucht und informierten die Polizei. Die Polizisten konnten den 85-jährigen Unfallverursacher schließlich an seiner Wohnanschrift stellen. An seinem Fahrzeug war ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Gegen den 85-Jährigen wird nun ermittelt.

