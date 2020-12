Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen am Steuer

EsperstedtEsperstedt (ots)

Nach einer Polizeikontrolle musste ein 43-jähriger Autofahrer am Montagabend seinen Pkw stehen lassen. Er wurde kurz vor 17 Uhr in der Nebenstraße in Esperstedt gestoppt. Ein Drogentest zeigte bei ihm ein positives Ergebnis. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell