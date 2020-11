Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge mit Graffiti besprüht

NordhausenNordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer am Montagmorgen in Nordhausen. Er musste feststellen, dass Unbekannte seinen Hyundai, der in der Justus-Jonas-Straße abgestellt war, mit roter Farbe besprüht hatten. Ein Opel, der in der Nähe geparkt war, wurde ebenfalls beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

