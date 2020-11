Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

MühlhausenMühlhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf die Baustelle eines ehemaligen Hotels in der Karl-Marx-Straße. Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Kiste und nahmen eine Kabeltrommel im Wert von etwa 100 Euro mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

