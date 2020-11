Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe zerstört

NordhausenNordhausen (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei am Sonntagabend über zwei Unbekannte, welche gegen 20.40 Uhr die Scheibe einer Hauseingangstür am Ammerberg zerstörten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Weinberg. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch gegangen war. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Einer trug eine dunkle Strickmütze, der Zweite war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

