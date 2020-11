Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle im Eichsfeld

1. Auffahrunfall Unfallzeit: 28.11.2020; 08:30 Uhr Unfallort: B 80; Kirchgandern ON 01 und ON 02 befuhren mit ihren Fahrzeugen die B 80 aus Richtung Hohengandern in Richtung Uder. Auf Höhe der Einmündung wollte ON 01 nach links in Richtung der Ortslage Kirchgandern einbiegen. ON 01 setzte hierzu zurück und übersah dabei den hinter ihm stehenden ON 02. Am Fahrzeug der ON 02 entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug der ON 01 entstand kein Schaden.

2. Wildunfall Unfallzeit: 28.11.2020, 07:15 Uhr Unfallort: Landstraße zwischen Zwinge und SilkerodeDer Fahrer eines Mercedes befuhr die Strecke von Zwinge in Richtung Silkerode. Circa 1km nach dem Ortsausgang Zwinge querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Dieses wurde vom Fahrzeug erfasst und verendete am Unfallort. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

3. Auffahrunfall Unfallzeit: 27.11.2020, 18:30 Unfallort: L 3080 Beuren, Höhe Bahnunterführung ON 01 und ON 02 befahren mit ihren Pkw die L 3080 aus Beuren kommend, Richtung Heiligenstadt. Ungefähr 100m nach der dortigen Bahnunterführung (Höhe Gewerbegebiet Beuren), fährt ON 01 auf Pkw ON 02 auf. Es entsteht Sachschaden. Beide Pkw sind fahrbereit, Personen sind nicht verletzt.

