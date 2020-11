Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten/Ordnungswidrigkeiten im Eichsfeld

PI Eichsfeld; HeiligenstadtPI Eichsfeld; Heiligenstadt (ots)

1. Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel Der 19 jährige Fahrer eines Pkw Toyota wurde am 28.11.2020 gegen 22:05 Uhr in Arenshausen bei einer Verkehrskontrolle angehalten.Bereits zu Beginn der Kontrolle drang erheblicher Marihuanageruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs nach außen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt.

2. Fahren unter Alkoholeinfluss Am 28.11.2020 um 00:05 Uhr wurde in Leinfelde in der Birkunger Straße ein Elektroroller angehalten und kontrolliert. Der E-Scooter war nicht versichert und die 19 jährige Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss (0,82 Promille). Anzeigen wurden entsprechend gefertigt.

3. Fahren unter Einfluss von BetäubungsmittelnAm 29.11.2020 gegen 08:55 Uhr wurde in Geisleden ein Pkw VW angehalten und kontrolliert. Da der 38 jährige Fahrer unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln stand, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt.

