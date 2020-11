Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Feststellungen am Wochenende zu Fahren unter berauschenden Mitteln

KyffhäuserkreisKyffhäuserkreis (ots)

Am 28.11.2020, um 02.09 Uhr, wurde in Sondershausen ein 54-jähriger Fahrer einesPkw BMW kontrolliert. Dieser führte sein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinwirkung. Der Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,26 Promille.

Ebenfalls am 28.11.2020, um 20.15 Uhr, wurde in Bad Frankenhausen eine 23-jährige Führerin eines Pkw Nissan kontrolliert. Sie führte ihr Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr unter Einfluss berauschender Mittel. Der Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis / Methamphetamin. Weiterhin gab die junge Frau während der Kontrolle freiwillig ein Tütchen mit Marihuana heraus.

Am 29.11.2020, um 01.30 Uhr, wurde in Artern ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser führte sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr ebenfalls unter Einfluss berauschender Mittel. Der Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis / Metamphetamin.

Weiterhin konnten in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Sondershausen zwei Personen beobachtet werden, wie sie auf einem Leichtkraftrad (Roller der Marke Yamaha) entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhren. An dem Roller war kein Kennzeichen angebracht. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin war er mit einem freiwilligen Atemalkoholvortest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Roller ist zudem nicht versichert gewesen

