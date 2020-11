Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebe wieder aktiv

RinglebenRingleben (ots)

In der Zeit vom 27.11.2020, 15.00 Uhr, bis zum 28.11.2020, 09.04 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun eines umfriedeten Geländes in Ringleben und entwendeten aus dem unverschlossenen Tank eines Radladers und eines daneben stehenden Kraftstofftanks insgesamt 1200 Liter Dieselkraftstoff. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter eine Kraftstoffpumpe, welche auf einer Baumaschine lag. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen

