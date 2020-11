Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Batterien aus Ampelanlage entwendet

BliederstedtBliederstedt (ots)

Am 28.11.2020, gg. 06.35 Uhr, wurden durch eine/n unbekannte/n Täter/in die Batterien einer mobilen Ampelanlage, welche auf der Kreisstraße zwischen Otterstedt und Bliederstedt eingerichtet ist, entwendet. Hierzu wurden die Abdeckungen der Batteriefächer beider mobilen Ampeln geöffnet, die Schlösser mittels Bolzenschneiders entfernt und die Batterien entwendet. Der/die Täter/in entfernte sich anschließend mit einem dunklen Pkw, an dem keine Kennzeichentafeln angebracht waren, vom Tatort. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03662/6610, entgegen.

