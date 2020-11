Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche bei Mopedsturz schwer verletzt

NordhausenNordhausen (ots)

Eine 15-jährige Mopedfahrerin und ihr 18-jähriger Sozius wurden bei einem Unfall am Donnerstag in Nordhausen schwer verletzt. Die Jugendliche wollte gegen 18.30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Moped. Beide Jugendlichen stürzten und verletzten sich schwer. Sie kamen ins Krankenhaus.

