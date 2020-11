Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Nebel

Am OhmbergAm Ohmberg (ots)

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, in Holungen. Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Ford Focus die Landstraße zwischen Kirchohmfeld und Sonnenstein. An der Einmündung nach Holungen bog vor ihm ein VW Polo nach links ab. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 22-jährige Fahrer des Polo hatte, seinen Angaben zufolge, den vorfahrtsberechtigten Ford übersehen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel an der Unfallstelle. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

