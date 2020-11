Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Radler aufgefahren

BornhagenBornhagen (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, in ihrem Audi A 6 die Landstraße zwischen Hohengandern und Gerbershausen. Hierbei übersah die Frau einen Radfahrer auf seinem Rennrad und fuhr auf den 35-Jährigen auf. Der Radler wurde leicht verletzt, die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide kamen in ein Krankenhaus.

