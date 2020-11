Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

NordhausenNordhausen (ots)

Zu einem Unfall auf der Kreuzung Bochumer Straße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Oskar-Cohn-Straße kam es am Donnerstagmorgen. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr gegen 07.20 Uhr in seinem Ford Mondeo die Bochumer Straße. An der Kreuzung bog er nach links auf die Freiherrn-vom-Stein-Straße ab. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai Sonata. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 3300 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell