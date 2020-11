Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebe auf Baustelle

ArternArtern (ots)

Mindestens 1000 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in Ringleben. Hierzu brachen der oder die Täter die Tankdeckel von vier Arbeitsmaschinen und einem Trecker auf. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

