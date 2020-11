Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Autoreifen gestohlen

NordhausenNordhausen (ots)

Autoreifen im Wert von über 15000 Euro erbeuteten Einbrecher vom Gelände einer Kranvermietung An der Helme. Am Mittwochnachmittag entdeckte ein Mitarbeiter den Diebstahl. Unbekannte waren auf das Gelände eingedrungen und öffneten zwei Container gewaltsam. Hieraus stahlen sie Autokranräder, Lkw Räder und Räder für Anhänger. Bei den Rädern handelt es sich um Produkte der Marke Michelin. Wann sich der Diebstahl ereignet hat, kann noch nicht genau gesagt werden. Am 19. November waren letztmalig Angestellte an den Containern. Die Polizei ist daher auf Zeugen angewiesen. Auf Grund der vorgefundenen Spurenlage kann man davon ausgehen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug vorgefahren sind. Wem sind in der zurückliegenden Woche nachts Lkw oder Transporter in der Nähe der Kranvermietung im Gewerbegebiet An der Helme aufgefallen? Wer hat Personen beobachtet, die möglicherweise die Firma ausgekundschaftet hat? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell