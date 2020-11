Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto überschlägt sich mehrfach, Fahrerin verletzt

GroßvargulaGroßvargula (ots)

Am Mittwochabend kam eine junge Autofahrerin mit ihrem Ford Fusion auf der Landstraße zwischen Großvargula und Gräfentonna in einer Kurve von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich mehrfach, bevor es seitlich liegen blieb. Die 19-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und hatte Glück. Sie wurde nur leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell