Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junge Frau bei Unfall schwer verletzt

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 84 bei Bad Langensalza wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Die 21-Jährige befuhr gegen 21 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Reichenbach in Richtung Bad Langensalza. Als ihr ein Sattelzug entgegenkam, erschrak sich die junge Frau, verriss ihr Lenkrad, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Hinterrad des entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht drehte sich ihr Polo und prallte gegen einen Baum. Die Frau kam ins Krankenhaus. Ihr Auto musste, völlig zerstört, abgeschleppt werden. Der Sattelzug blieb unbeschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es für ca. 45 Minuten zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

