Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

RinglebenRingleben (ots)

Ein 14-Jähriger befuhr am Mittwochmittag, gegen 12.10 Uhr, in Ringleben eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pkw. Der Mopedfahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der Jugendliche war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell