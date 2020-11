Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw und Pkw seitlich kollidiert - Fahrer fährt davon

EcklingerodeEcklingerode (ots)

Die Fahrerin eines Audi befuhr am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, die Hauptstraße in Ecklingerode in Richtung Brehme. Dabei geriet ein entgegenkommender Lkw-Fahrer auf ihre Fahrspur, worauf es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Anschließend verließ der Lkw-Fahrer die Unfallstelle. Die 19-jährige Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Wer Hinweise zu dem unbekannten Lkw-Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

