Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer leicht verletzt

TeistungenTeistungen (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, die Straße in Richtung Berlingerode. Als er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Ford einer 52-Jährigen, die das Moped überholen wollte. Der 15-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell