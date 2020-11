Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Ein 13-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, mit seinem Fahrrad den Fußweg der Bahnhofstraße. Als er vor einem haltenden Fahrzeug die Puschkinstraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug habe gestanden und sei in dem Moment, in dem der Radfahrer die Straße überquerte, angefahren. Der 13-Jährige blieb unverletzt. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen VW Kleinbus gehandelt haben. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum unbekannten Autofahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 zu melden.

