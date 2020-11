Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müll geht in Flammen auf - Straße vorübergehend gesperrt

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges sammelte am Dienstag, gegen 11 Uhr, gelbe Säcke ein. Als er plötzlich bemerkte, wie sich Rauch entwickelte, entlud er den brennenden Müll in der Thamsbrücker Landstraße. Die Feuerwehr rückte an. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Thamsbrücker Landstraße musste kurzzeitig gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über angrenzende Straßen.

