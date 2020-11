Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich mehrere Kelleraufbrüche in einem Haus

NordhausenNordhausen (ots)

Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Hardenbergstraße. Der oder die Täter brachen insgesamt fünf Kellerräume auf. Was genau sie erbeuten konnten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

