LPI-NDH: Auto nach Probefahrt nicht zurück gebracht

Badra

Eine böse Überraschung erlebte am Montagabend in Badra im Kyffhäuserkreis der Verkäufer eines Renault Master. Ein Mann gab an, Kaufinteresse an dem Fahrzeug zu haben. Er unternahm eine Probefahrt mit dem Renault und brachte das Fahrzeug nicht wie vereinbart zurück. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

