Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwelbrand in Firma

HaynrodeHaynrode (ots)

Zu einem Schwelbrand kam am Montagabend, kurz vor 19.30 Uhr, bei einem Automobilzulieferer in der Straße Unterdorf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Auslöser war ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt an einer Filteranlage. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa mindestens 7000 Euro.

