Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf dem Feld gelandet

SchiedungenSchiedungen (ots)

Der Fahrer eines Ford befuhr am Freitag, gegen 9.30 Uhr, die Landstraße 1034 aus Richtung Schiedungen in Richtung Friedrichstahl. In einer Kurve kam der 61-Jährige aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Feld endete die Fahrt. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden.

