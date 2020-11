Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gerätehaus

SondershausenSondershausen (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in ein Gerätehaus am Schloss in Sondershausen ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und erbeuteten Geräte des Bauhofes im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

