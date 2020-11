Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff mit Laubbesen und Pfefferspray

SondershausenSondershausen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann kam es am Sonntagnachmittag in Sondershausen. Eine 21-Jährige war Am Durchbruch mit einem Hund spazieren, als es aus noch ungeklärter Ursache mit einem 48-Jährigen zu einem Wortgefecht kam. In weiterer Folge soll er die Frau mit einem Laubbesen attackiert haben. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen, außerdem wurde ihr Handy beschädigt. Kurze Zeit später soll die 21-Jährige zurückgekehrt sein und den 48-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

