Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrssünder gestoppt

NordhausenNordhausen (ots)

Gleich zwei Verkehrssünder stoppten Polizisten am Sonntag in Nordhausen. Gegen 20.50 Uhr kontrollierten sie in der Töpferstraße den Fahrer eines Skoda. Ein Alkoholtest ergab bei dem 67-Jährigen über 1,8 Promille. Unter Drogeneinfluss stand ein 35-Jähriger, der mit seinem Mercedes gegen 22.20 Uhr in der Töpferstraße erwischt wurde. Die Beamten untersagten beiden Fahrern die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige.

