Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel gestohlen

LengefeldLengefeld (ots)

Der Fahrer eines Lkw stellte sein Fahrzeug am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf dem Gelände einer Firma in der Prof.-Dr.-Sellmann-Straße ab. Als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hatten Unbekannte gewaltsam Diesel aus dem Tank gestohlen. Wie viel Kraftstoff sie genau erbeuteten, ist noch unklar. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, da ein Teil des Kraftstoffs ausgelaufen war und gebunden werden musste. Wer hat möglicherweise beobachtet, wie sich jemand an dem Lkw zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell