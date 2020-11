Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Imbiss und Sportlerheim

KleinfurraKleinfurra (ots)

In Kleinfurra, im Sandweg, wurden am vergangenen Wochenende ein Sportlerheim und ein dazugehöriger Imbiss von Einbrechern heimgesucht. Mit einem Stein warfen Unbekannte die Fensterscheibe des Imbisses ein, aus dem sie einen zweistelligen Bargeldbetrag und Lebensmittel erbeuteten. Einen Laptop nahmen der oder die Täter aus dem Sportlerheim mit. Dort hatten sie mit einem Gullideckel die Fensterscheibe der Umkleidekabinen eingeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

