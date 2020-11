Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigter Pkw Audi nach Verkehrsunfall in Nordhausen gesucht!

NordhausenNordhausen (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:55 Uhr beschädigte ein Transporterfahrer auf dem Schotterparkplatz in der Grenzstraße/Northeimer Str. in Nordhausen einen geparkten Pkw Audi. Der Unfallverursacher fuhr ein Stück weiter, parkte seinen Transporter ab und wollte den im Frontbereich beschädigten Pkw Audi aufsuchen. Bei der Rückkehr war der Pkw Audi jedoch nicht mehr vor Ort. Der Pkw Audi müsste im Frontbereich an der Stoßstange beschädigt sein. Der Halter des Pkw Audi und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und des Pkw Audi geben können, mögen sich bitte bei der LPI Nordhausen-Inspektionsdienst unter Tel.: 03631/962124 melden.

