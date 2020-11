Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

In der Zeit vom 20.11.2020, 18:20 Uhr bis 21.11.2020, 10:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Kraftfahrzeuge vom Freigelände eines Autohauses in Bad Frankenhausen in der Esperstedter Straße entwendet. Der oder die Täter entwendeten auf bislang unbekannte Weise zwei neuwertige weiße Fiat Ducato. Der Tatschaden wird mit ca. 73.000,-EUR angegeben.

Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können. Sie werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell