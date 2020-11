Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuche in mehrere Wohnblöcke Zeugen gesucht!

SondershausenSondershausen (ots)

Am 21.11.2020 bemerkten mehrere Bewohner über den Tag verteilt, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten in die Mehrfamilienhäuser der Frankenhäuser Straße 42 B, C und D, sowie 44, 48 und 48a einzubrechen. Im Fall der 42 B gelang dem oder den Tätern der Zugang ins Haus. Im Keller wurde eine Tür aufgebrochen und aus dem Kellerraum von den Geschädigten mehrere Kästen Mineralwasser entwendet. An den Eingangstüren entstand jeweils Sachschaden.

Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können. Wem sind in der Zeit vom 20.11.2020, 18:00 Uhr bis zum Morgen vom 21.11.2020 verdächtige Personen an den Eingängen aufgefallen.

