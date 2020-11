Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden am Busbahnhof

SondershausenSondershausen (ots)

Am 20.11.2020, 06:25 Uhr ereignete sich auf dem Gelände des Busbahnhofs in Sondershausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier musste ein Linienbus fahrplanbedingt halten. Ein weiterer Bus kam auf dem Platz hinzu. Aufgrund einer mangelnde Sicherung rollte der hintere Bus auf den vor ihm stehenden Bus auf. Hierbei wurden zwei Fahrgäste des hinteren Linienbusses leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf insgesamt ca. 10000,-EUR geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell