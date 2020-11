Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht zu Trunkenheitsfahrt

EbelebenEbeleben (ots)

Am 20.11.2020, 17:15 Uhr wurden der Polizei ein Mercedes-Fahrer gemeldet, welcher in auffälliger Fahrweise die B 249 aus Richtung Mühlhausen kommend in Richtung Ebeleben befuhr. Die PI Kyffhäuser nahm die Ermittlungen auf und der Fahrer konnte letztlich in Ebeleben mit seinem Pkw gestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die weitere Fahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche zur fraglichen Zeit die B 249 von Ebeleben in Richtung Mühlhausen befuhren und denen der Mercedes mit seiner Fahrweise aufgefallen ist. Insbesondere werden die Fahrzeugführer gesucht, welche dem Mercedesfahrer ausweichen oder bremsen mussten.

Die Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sind aufgerufen sich bei der Polizei zu melden!

