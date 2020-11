Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtige Geräusche

NordhausenNordhausen (ots)

Auf Grund verdächtiger Geräusche aus dem Keller informierte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Altendorfer Kirchgasse am Samstag, kurz nach 3 Uhr, die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten schließlich einen polizeibekannten 32-Jährigen feststellen, welcher bereits einen Keller aufgebrochen hatte und sich bereits Diebesgut zurechtlegte. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Weitere Gegenstände, welche er unter anderem in einem Rucksack mitgeführte, wurden sichergestellt, da nicht auszuschließen ist, dass diese möglicherweise aus Diebstahlshandlungen stammen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte nach Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf der Dienststelle im Laufe des Samstagmorgen die Entlassung des Täters.

