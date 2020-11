Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge aufgebrochen.

NordhausenNordhausen (ots)

Vom Samstagabend zu Freitagfrüh wurden in Nordhausen 2 Fahrzeuge aufgebrochen. In der Bochumer Straße griffen Unbekannte den LKW eines Transportunternehmens an, welcher auf dem PP eines dortigen Einkaufsmarktes/Möbelhauses abgestellt war. Mittels Stein wurde die Scheibe einer Fahrzeugtür eingeschlagen und in der weiteren Folge aus dem Führerhaus ein Akkuschrauber entwendet. In der Jahnstraße stahlen Unbekannte aus einem Kleintransporter 2 neue TV-Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Auch in diesem Fall wurde die Scheibe einer Fahrzeugtür eingeschlagen, um sich Zugriff zu verschaffen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind möglicherweise Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

