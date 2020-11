Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Pkw erfasst

MühlhausenMühlhausen (ots)

Der Fahrer eines Mercedes stand am Freitag, gegen 10.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand der Herrenstraße. Als der 51-Jährige ausparken wollte, kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, der offenbar hinter dem Mercedes die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei wurde der 78 Jahre alte Fußgänger vom Pkw erfasst. Er stieß in weiterer Folge gegen das Fallrohr eines Hauses und zog sich leichte Verletzungen zu.

