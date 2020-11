Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

SondershausenSondershausen (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte in der Hospitalstraße in eine Bäckerei in einem Supermarkt ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag. Sie konnten unerkannt flüchten. Ein Zeuge meldete den Einbruch gegen 3 Uhr. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

