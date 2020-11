Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringlinge auf Baustelle

Bad FrankenhausenBad Frankenhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte über einen Bauzaun widerrechtlich Zutritt zur Baustelle eines Supermarktes in der Esperstedter Straße. Die Täter machten sich am Stromverteiler zu schaffen und verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Gestohlen wurde nichts. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

