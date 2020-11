Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Schlägerei im Krankenhaus

Bad LangensalzaBad Langensalza (ots)

Am späten Donnerstagabend gerieten aus noch ungeklärter Ursache auf dem Gehweg in der Gothaer Landstraße zwei Männer in Streit. In dessen Folge soll der 58-Jährige durch den 33-jährigen Widersacher zu Boden gebracht und mit Schlägen und Tritten traktiert worden sein. Der 58-Jährigen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Zu den Hintergründen der Tat wird nun ermittelt.

