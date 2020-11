Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Radfahrer

NordhausenNordhausen (ots)

Polizisten beabsichtigten am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, in der Rautenstraße einen Radfahrer zu kontrollieren. Der Radler flüchte zunächst, konnte aber wenig später gestoppt werden. Die Beamten entdeckten, dass die Rahmennummer am Fahrrad derart manipuliert wurde, dass sie nicht mehr zu erkennen war. Außerdem stand der 35-Jährige unter Drogeneinfluss. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und erstatteten Anzeige.

