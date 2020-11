Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision mit Stromkasten und Verkehrsschildern davon gefahren

HolbachHolbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Donnerstagabend, gegen 21.20 Uhr, in der Ortslage Holbach unterwegs. Als er von der Holbacher Dorfstraße in die MTS Siedlung abbiegen wollte, kollidierte er mit einem Stromverteilerkasten und zwei Verkehrsschildern. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Ein Zeuge bemerkte die Unfallflucht und verständigte die Polizei. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Lkw mit Anhänger gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell