Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

NordhausenNordhausen (ots)

Die Fahrerin eines VW befuhr am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, die Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße. Als die 83-Jährige nach links in die Karolinger Straße abbiegen wollte, erfasste sie einen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der 80 Jahre alte Fußgänger stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

