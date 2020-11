Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall davon gefahren

NordhausenNordhausen (ots)

Zu einer Unfallflucht ermittelt die Polizei seit Mittwoch in Nordhausen. Ein Mann stellte seinen Pkw gegen 12 Uhr am Fahrbahnrand der Sangerhäuser Straße ab. Als er das Auto gegen 17.30 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er Unfallschäden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

