Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Rückwärtsfahren mit Leichtkraftrad kollidiert

MühlhausenMühlhausen (ots)

Der Fahrer eines Opel stand am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, an einer roten Ampel in der Thomas-Müntzer-Straße. Als er rückwärtsfuhr, um in die Rechtsabbiegerspur zu wechseln, kollidierte er mit dem hinter ihm haltenden Leichtkraftrad. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell