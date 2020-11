Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raub in Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

Heilbad HeiligenstadtHeilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem schweren Raub kam es in der Nacht zum Donnerstag in einer Tankstelle in der Flinsberger Straße in Heiligenstadt. Der unbekannte Täter drohte einer Mitarbeiterin kurz vor 1 Uhr mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld. Mit dem Geld, Tabak und Getränkedosen flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Unbekannte soll ca. 20 Jahr alt und schlank gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell